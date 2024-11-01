Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kamyon araç sürücüsüne 8 bin 87,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi. Açıklamaya göre, tehlikeli mahalde önünde seyreden araçları geçerek, tehlike yaratması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Demirhan Polis Karakolu ekipleri harekete geçti.

Tehlikeli mahalde araç geçerek, 17 Ekim tarihli A.E. 871/2024 sayılı emirnameye riayet etmeyen söz konusu kamyon araç sürücüsü, Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilerek 8 bin 87,20 TL para ve 25 ceza puanı kesildi.

Emirname ile (A.E.871/2024) Karayolları Dairesi Müdürü tarafından, Girne - Değirmenlik ana yolunu kullanacak kamyonlar ile tam ve yarı römorklu çekiciler ve otobüslerin yol boyunca, yolun her iki yönünde bulunan araçları geçmeleri (yolun sağ şeridini kullanmaları) yasaklanmıştı.