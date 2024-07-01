Girne Belediyesi'nin, 3 farklı yaş kategorisinden oluşan Gençlik Korosu çalışmalarına başladı.

Belediye’den yapılan yazılı açıklamada, Çok Sesli Yetişkin Korosu yanında, 9-11 yaş grubu çocuklardan oluşan Çocuk Korosu ve 12-17 yaş grubu gençlerden oluşan Gençlik Korosu’nun gerçekleştirilen seçmeler sonucunda çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda başlayan çalışmaların, tamamen gönüllülerden oluşan bir ekip yönetiminde devam ettiği kaydedildi.

Girne Belediyesi Çok Sesli Korosu, Girne Belediyesi Çok Sesli Koro Şefi Yılmaz Taner’in katkılarıyla eğitmenler Rüyam Tokatlıoğlu, Buket Aknar ve Tienşan Çaydamlı, piyanist Mistral Çaydamlı ve Şan Eğitmeni Umut Cem Erten ile çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada, koro çalışmalarına katılmak isteyen çocuk ve gençlerin 0533 849 89 47 veya 650 01 00 telefonundan ayrıntılı bilgi alabilecekleri belirtildi.