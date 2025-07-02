Girne Belediyesi, Sosyal Konut Bölgesi’ndeki Nureddin Ersin Sokak’ta bulunan atıl yeşil alanı düzenleyerek bölge halkının kullanımına kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamada, proje kapsamında çocuk oyun alanı, yetişkin spor alanı, iki sokağı birbirine bağlayan geçit yolu, otopark ve yeni ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirildiği belirtildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, çalışmaya ilişkin açıklamasında, “Girmediğimiz sokak, dokunmadığımız cadde kalmayıncaya kadar az laf çok iş ilkesiyle devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Şenkul, projenin bölge halkına ve Girne geneline hayırlı olmasını diledi.