Girne Belediyesi ve Şehir Plancıları Odası’nın, Kale Arkası Projesi’ne ilişkin anlaşmaya vardığı bildirildi.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Şehir Plancıları Odası Başkanı Berkay Ramiz’in öncülüğünde gerçekleşen toplantıda, Kale Arkası Projesi hususunda kamu yararı gözetilerek uzlaşıya varıldığı belirtildi.

Projenin Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından değerlendirileceği ifade edilirken, her üç kuruluşun fikir birliğiyle hareket etmesinin önemi vurgulandı.

Belediye ve Odanın ortak açıklamasında, sağlanan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı ve gelecekte de benzeri uyumla çalışılması gerektiği belirtildi.