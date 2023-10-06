Girne Belediyesi’nin düzenlediği 22’inci Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında Girne’ye gelen belediye başkanları ve konuk heyetler Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile Girne Belediyesi Hizmet Binasında bir araya geldi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, karşılıklı hediye takdimlerinin ardından festival ve kent hakkında bilgi veren Başkan Şenkul, Zeytin Festivaline katılım gösteren belediye başkanlarının, temsilcilerinin ve meclis üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, katkı ve desteklerinden dolayı tüm belediyelere teşekkürlerini iletti.

Girne Belediyesi tarafından misafir edilen Ayvalık Belediyesi, Hatay Altınözü Belediyesi, Hatay Reyhanlı Belediyesi, Anamur Belediyesi ve Çankaya Belediyesinden gelen misafirler 22. Zeytin Festivali kapsamında Girne Belediyesinin misafiri olarak Zeytin Festivaline katıldılar.