Girne Barış Parkında, Oğuz Veli Ortaokulu tarafından aşevi kuruldu.

Aşevi, Vakıflar İdaresi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde başlatılan "İyilikte Yarışalım" proje yarışması neticesinde kuruldu.

Okuldan yapılan açıklamada, İyilik Aşı projesi ile kurulan aşevinde yapılan çorba satışıyla hem işitme engelli ve SMA hastalarına yardım, hem de ihtiyaçlı kişilere çorba ikramı düşünüldüğü kaydedildi.

Oğuz Veli Ortaokulu İyilik Aşı Projesi Kkoordinatörü Oğuz Veli Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Zehra Erkan yaptığı açıklamada, İyilik Aşı projesinin emeği, özveriyi, toplumsal duyarlılığı, iyilik ruhu ile dayanışma imkanı sağlamak amaçlı yola çıkılmış bir proje olduğunu, etkinliklerin mart ayı sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

Aşevinin her çarşamba 12.00’den sonra hizmet verdiğini kaydeden Erkan, "Unutmayın, iyilik paylaşıldıkça çoğalır. Gelin çorbada sizin de tuzunuz bulunsun. İşitme engelli çocukların sesi, SMA hastası çocuklarımıza ilaç olalım" dedi.