Girne Antik Limanı'nda bu akşam FOGEM tarafından 17. Uluslararası Yaz Sevinci Çocuk Festivali gerçekleştirilecek.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre saat 17.00'de başlayacak festival kapsamında farklı ülkelerden çocuk halk dansları toplulukları sahne alacak. Etkinlik, kültürel çeşitliliği kutlamayı ve çocuklar arasında dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyor.

-Dün Girne Antik Limanı'nda 1 Haziran Çocuk Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla dün Girne Belediyesi tarafından Girne Antik Limanı'nda etkinlikler düzenlendi.

14.00 – 20.30 saatleri arasında devam eden etkinlikler kapsamında dans ve müzik gösterileri sunuldu; yüz boyama, balon dağıtımı gerçekleştirildi ve şişme oyun alanları, hediyelik eşya ve yiyecek-içecek stantları kuruldu.