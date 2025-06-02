Beyarmudu Belediyesi 3. Uluslararası Çocuk Festivali bu akşam başlıyor.

Beyarmudu Belediyesi’nden verilen bilgiye göre açılışı saat 19.30’da gerçekleştirilecek ve Türkmenköy Mehmetali Toker Stadı’nda yer alacak festival yarın da devam edecek.

Festival kapsamında çocuklar için yüz boyama ve şişme balon etkinlikleri yapılacak; sürpriz çekilişler gerçekleştirilecek. Yarın akşam saat 20.30’da Grup Tenha, saat 22.00’da ise Grup Frekans sahne alacak.