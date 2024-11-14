Girne Antik Liman’daki ahşap rıhtımın yenilenmesine bu ay sonunda başlanacağı, hedefin projenin 5 ayda tamamlanması olduğu açıklandı.

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığından verilen bilgiye göre, Girne Antik Liman’daki ahşap rıhtım (iskele) ihalesini alan firmayla sözleşme imzalandı.

Bakanlıkta gerçekleşen imza törenine Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Aşan Nakliyat Direktörü Hüseyin Aşan imza koydu.

-Ataoğlu

Ataoğlu, yat ve yatları kullanan turistlerin kullandığı ahşap iskelenin zamanla yıprandığını, turizm açısından büyük öneme sahip Girne Antik Liman’ın iyileştirilmesi için bir adım daha attıklarını kaydetti.

İskelenin daha sağlam, çağdaş ve modern olacağını, ahşap iskelenin altının çelik karkaslarla yenileneceğini, üstünün ahşap malzemeyle kaplanacağını söyleyen Ataoğlu, bunlar yapılırken limanın tarihi dokusunun korunacağını belirtti.

Fikri Ataoğlu, projenin kasım sonunda başlayarak nisan sonunda sona ereceğini, 5 aylık sürede ahşap rıhtımın yenileneceğini kaydetti.

Yapılması planlanan ahşap iskelenin eskisine göre daha geniş düşünüldüğünü de dile getiren Ataoğlu, yat turları için satış yapan masaları da bu ahşap zemine alarak limandaki alanın daha rahat kullanılmasını sağlayacaklarını belirtti.

Rıhtımın modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilenmesiyle hem turistlerin hem de bölge halkının kullanımına uygun hale getirileceğini ifade eden Ataoğlu, Girne Antik Limanı’nı güzelleştirmek için çalıştıklarını ve bu çalışmaların meyvesini hem esnafın hem de turizmden para kazanan sektörlerin alacağını vurguladı.

Ataoğlu, projenin kültürel mirasın korunması kadar çevresel sürdürülebilirliğe de dikkat edilerek yürütüleceğini söyleyerek paydaşlarla istişare içinde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.