Girne Alsancak Çevre Yolu’nun Eziç Trafik Işıkları Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada beş kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir tır araç ile altı salon aracın karıştığı trafik kazasında yaralananlar, Girne Dr. Akçiçek, Girne Dr. Suat Günsel Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların tedavileri halen sürerken, tırdan yola saçılan inşaat malzemelerinin yol içerisinden temizlenmesi çalışmaları da devam ediyor.