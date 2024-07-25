Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Medine Eker (E-21), yönetimindeki YC 455 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce Eziç trafik ışıklarına geldiğinde kırmızı ışıkta geçerek, o esnada Bahar Sokak üzerinde yeşil ışık yandığı için hareket eden Sadi Erdendoğ (E-39) yönetimindeki KD 059 plakalı salon aracın sol yan kısmına aracının çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yolun kuzey kısmına savrulan KD 059 plakalı araç bordür taşlarına çarpıp yana devrildi.

Kaza sonrasında yaralanan KD 059 plakalı araç sürücüsü Sadi Erdendoğ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Eryel Erdendoğ (E-8) kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor.