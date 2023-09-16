23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan AVRUPA SPOR HAFTASI etkinliği #BEACTIVE, Kuzey Kıbrıs’ta da ISLANDERS SPOR KULÜBÜ tarafından #GIMILDAN etiketiyle gerçekleştiriliyor.

Buna göre her yaştan ve kesimden birçok insan 23-30 Eylül tarihleri arasında gideceği yere bisikletiyle giderek çektiği fotoğraf ve videoları #GIMILDAN #BEACTIVE ve #ISLANDERSSPORTSCLUB etiketleriyle sosyal medyadan paylaşarak bu kapsamlı meydan okumaya (challenge) katılacak.

Fiziksel, mental ve sosyal sağlığa dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe adamızdan pek çok tanınmış ismin de destek vereceği belirtildi.