23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan AVRUPA SPOR HAFTASI etkinliği #BEACTIVE, Kuzey Kıbrıs’ta da ISLANDERS SPOR KULÜBÜ tarafından #GIMILDAN etiketiyle gerçekleştiriliyor.
Buna göre her yaştan ve kesimden birçok insan 23-30 Eylül tarihleri arasında gideceği yere bisikletiyle giderek çektiği fotoğraf ve videoları #GIMILDAN #BEACTIVE ve #ISLANDERSSPORTSCLUB etiketleriyle sosyal medyadan paylaşarak bu kapsamlı meydan okumaya (challenge) katılacak.
Fiziksel, mental ve sosyal sağlığa dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe adamızdan pek çok tanınmış ismin de destek vereceği belirtildi.
#GIMILDAN etiketiyle etkinlik gerçekleştiriliyor
23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan AVRUPA SPOR HAFTASI etkinliği #BEACTIVE, Kuzey Kıbrıs’ta da ISLANDERS SPOR KULÜBÜ tarafından #GIMILDAN etiketiyle gerçekleştiriliyor.
23-30 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek olan AVRUPA SPOR HAFTASI etkinliği #BEACTIVE, Kuzey Kıbrıs’ta da ISLANDERS SPOR KULÜBÜ tarafından #GIMILDAN etiketiyle gerçekleştiriliyor.
Yorumlar
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı
|Takım
|O
|Av
|P
Şamp. Ligi
UEFA
Düşme Hattı