Güney Kıbrıs'ta, Ağustos ayı içerisinde gıda ürünlerindeki enflasyonun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir artış gösterdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, gıda sektöründe yaşanan artışlara ilgili haberi bugün manşetlere taşıdı.

Haberi "Gıda Raflarında Korku-Durdurulmaksızın Her Ay Daha Da Pahalı" başlığıyla manşetten veren gazete, Rum İstatistik Ofisinin dün yayımladığı Ağustos ayına ilişkin verilere dayanarak geçen yılın aynı dönemine oranla taze sebze fiyatlarının yüzde 37.4; sebze fiyatlarının yüzde 23.1; taze meyve yüzde 13.1; şekerin ise yüzde 28.3 artış gösterdiğini yazdı.

Peynir, et, yağ ve içecek fiyatlarında da artış gözlemlendiğini yazan gazete, kuzu ve keçi etinin yüzde 29; sığır ve dana etinin yüzde 16.5; yoğurt fiyatlarının yüzde 11.4; peynirin yüzde 17.8; zeytinyağının yüzde 13.1; alkolsüz içkilerin yüzde 13.3; bira yüzde 7.6; şarap yüzde 7.6 oranında arttığını belirtti.

Alithia gazetesi ilgili haberi "Domates 4 Euro, Salatalık 3 Euro-Gıda Altın Niteliğinde" başlıklarıyla aktarırken, Haravgi gazetesi "Temel gıdalara ve Gıdaya Yüzde 10'luk Artış Geldi-Hükümetin Akar Yakıt ve Elektrik ile İlgili Kararının Ardından Yeni Artışlar Tsunamisi " , Politis gazetesi ise "Enflasyon Engelsiz-Gıda Enflasyonu Yüzde 10" şeklindeki başlıkları kullandı.