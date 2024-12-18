Oda al ışveriş, gıda hazırlığı, pişirmede dikkat edilmesi gereken hususlar ve yiyecekleri tüketme süreleri konularında uyarılar yaptı

Gıda Mühendisleri Odası, sağlıklı sofra kurma ve gıda güvenliği konularında tavsiyelerde bulundu; alışveriş, gıda hazırlığı, pişirmede dikkat edilmesi gereken hususlar ve yiyecekleri tüketme süreleri konularında uyarılar yaptı.

Gıda Mühendisleri Odası Beste Oymen, yazılı açıklamasında gıda güvenliğinin önemine işaret etti; yılbaşı sofraları, zengin menüler ve çeşitli ikramlarla şenlenirken, doğru gıda güvenliği önlemleri almanın, gıda zehirlenmelerinin ve sağlık sorunlarının önüne geçilmesini sağladığına dikkat çekti.

-Güvenilir gıda alışverişi

Açıkta satılan, ambalajsız ve etiket bilgisi olmayan ürünlerden kaçınılması gerektiğini vurgulayan Oymen, "Ambalaj bütünlüğü bozulmuş, ezik, delik ve bombe yapmış ürünlerden uzak durunuz. Ürün etiketlerini mutlaka okuyunuz. Son kullanma tarihi ve üretim bilgilerini kontrol ederek uygun saklama koşullarında muhafaza edilen ürünleri tercih ediniz. Özellikle yılbaşı sepeti gibi paketlerin içeriğini kontrol ederek, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin pakete dahil edilmediğinden emin olunuz" dedi.

-Soğuk zincir ve sahte içki uyarısı...

Et, tavuk, hindi satın alırken denetimli, güvenilir yerden satın alınmasına, rengine, kokusuna, elastikiyetine, yapışkanlaşma gibi hususlara dikkat edilmesini isteyen Oymen, "Bu ürünleri, soğuk zincir kırılmadan taşıyabileceğinizden emin olunuz. Alışverişinizi tamamladıktan hemen sonra bu ürünleri buzdolabına veya derin dondurucuya yerleştiriniz" dedi.

Tüketilmesi sonucu kalıcı hasar ve ölümcül sonuçlara yol açan sahte içkiye özellikle dikkat edilmesi uyarısında bulunan Oymen, sahte içkin renk ve kokusuna bakılarak ayırt edilmesi mümkün olmadığından yetkili satıcılar haricinde kesinlikle alkol alıp tüketilmemesi gerektiğini vurguladı.

Oymen, "Yılbaşı sofralarında ilk sırada yer alacak kuruyemişlerin tazeliğini kontrol etmek için kokuya dikkat ediniz. Bayatlamış ürünler genellikle acı bir koku yayar. Yılbaşı alışverişinde ihtiyacımız kadar gıda almak, israfı önlemenin en iyi yoludur" dedi.

-Mutfakta gıda hazırlığı

Çiğ ve pişmiş gıdaların birbirinden ayırarak çapraz bulaşmanın önlenmesi gerektiğini kaydeden Oymen, özellikle et ve sebze kesimi için ayrı bıçak ve kesme tahtaları kullanılmasını tavsiye etti.

Oymen, "Tuvaleti kullandıktan, çocukların bezini değiştirdikten sonra ve yemekten veya yiyecek hazırlamadan önce ellerinizi sabun ve akan su ile en az 20 saniye iyice yıkayınız ve temiz bir havlu ile kurulayınız. Kullanılan ekipmanları ve yüzeyleri de uygun temizlik maddeleri ve tercihen sıcak suyla temizleyiniz" dedi.

-Pişirme sıcaklıkları ve pişirme süreleri..

Yılbaşı yemeklerinin sağlıklı bir şekilde pişirilmesi için iç sıcaklıkların doğru seviyelere ulaşması gerektiğinin unutulmamasını isteyen Oymen, "Uygun sıcaklıkta ve yeterli sürede yapılan pişirme ile besinlerin zararlı hale gelmesi önlenmektedir. Gıdaların merkez sıcaklığı en az 72-75 dereceye ulaşıncaya kadar iyice pişirilmeli ve sıcak tüketilecek gıdalar sıcak olarak muhafaza edilmelidir. Yiyeceklerin hazırlanma aşamalarındaki tehlikeli noktadan biri de soğuk yiyeceklerin hazırlanmasıdır. Soğuk yiyeceklerin hazırlanması, genellikle oda sıcaklığında gerçekleştiğinden, hazırlanmış soğuk yiyeceklerin bekletme işlemi, daima 4 derecenin altında yapılmalıdır" dedi.

-Yiyeceklerin tüketilme süresi..

"Hazırlanan yemeklerin belirli bir süre sonra taze kalmayacağını unutmamalısınız" uyarısı yapan Oymen, yılbaşı yemeği sonrası artan yemeklerin buzdolabında uygun şekilde saklanması, mümkünse en kısa sürede tüketilmesi, aArtan yiyeceklerin doğru sıcaklıkta ısıtılması gerektiğine dikkat çekti.

Oymen, yılbaşı akşamını dışarıda geçirmek isteyen tüketicilerin de restoran seçimlerinde dikkatli olması, hijyenik olmayan yerlerden kaçınması gerektiğini kaydetti. Oymen, "gıda güvenliğinin en temel kuralı, sıcak yemeklerin sıcak, soğuk yemeklerin ise soğuk tutulması gerektiği olduğu unutulmamalıdır" vurgusu da yaptı.