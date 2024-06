"Eğer konu toplum sağlığı ise, paydaş olan tüm meslek gruplarının birlikte çalışması önem arz etmektedir"

Gıda Mühendisleri Odası, halkın tüketimine gıda maddesi olarak sunulacak donmuş ithal et konusunda, gıda mühendislerinin varlığının, gıda güvenliği ve kalitenin sağlanmasında hayati rolü olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Beste Oymen, gıda mühendislerinin, tüm gıdalar, et ve et ürünleri endüstrisinde merkezi bir konuma sahip olduğuna işaret ederek, bu endüstrinin, tüketicilere güvenilir ve kaliteli ürünler sunmak için titizlikle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Oymen, gıda mühendislerinin, bu sürecin her aşamasında görev alarak, et ve et ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar zincirin her noktasında, tüm gıdalarda olduğu gibi kaliteyi ve güvenliği sağlamasının mesleki sorumluluğu olduğunu söyledi.

Oymen yaptığı yazılı açıklamada, gıda mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını netleştirmek, doğru bir anlayış geliştirmek istediklerini kaydetti.

Gıda mühendisleri ve veteriner hekimlerin, gıda güvenliği ve halk sağlığı alanında önemli rol oynayan iki temel meslek grubu olduğunu belirten Oymen, her iki meslek grubunun da kendi uzmanlık alanlarında kritik görevler üstlendiklerine dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası’nın basın açıklamasında gıda mühendisliği mesleğinin yetki ve sorumluluklarına ilişkin yanlış algılar yaratılmaya çalışıldığını ileri süren Oymen, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Eğer konu toplum sağlığı ise, paydaş olan tüm meslek gruplarının birlikte çalışması önem arz etmektedir. Her iki meslek grubunun da ortak amacı, toplum sağlığını korumak ve güvenli gıda teminini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, ayrışıp ötekileştirmek yerine kamu gündeminde önemli yer tutan ithal et konusunda ilgili paydaşların kendi mesleki sınırları çerçevesinde kamuoyunu bilgilendirmesinin topluma katkı sağlayacağı şüphesizdir.

Biz gıda mühendisleri olarak karşılıklı saygı ve iş birliği çerçevesinde, halkımızın sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak için üzerimize düşen görev ve sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye ve kamu yararına denetim sorumluluğumuzu gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”