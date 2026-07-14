Kuzey Kıbrıs Genç İş İnsanları Derneği (GİAD), güçlü bir ekonominin; çalışanı koruyan, üretimi teşvik eden ve kamu kaynaklarını etkin kullanan politikalarla mümkün olabileceğini belirterek, asgari ücret konusunda ortak sorumluluk çağrısı yaptı.

GİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, asgari ücret masasında çalışan, işveren ve ekonomi politikalarını belirleyen devletin yer aldığına işaret ederek, ücret politikasının; alım gücü, üretim, verimlilik, rekabet gücü ve istihdam üzerindeki etkileri gözetilerek belirlenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda istihdamın, ihtiyaç, verimlilik ve performans esasları gözetilmeden sürdürülmesinin kabul edilemez olduğu savunulurken, kamu gelirlerinin büyük bölümünün maaş ve cari giderlere ayrılmasına karşın sağlık, eğitim, altyapı ve temel hizmetlerde beklenen karşılığın alınamadığı kaydedildi.

Toplumdan sürekli yeni fedakârlık beklenemeyeceği ifade edilen açıklamada, kamuoyuna şeffaf bir harcama ve performans karnesi sunulması istendi, para ve maliye politikalarının uyumlu yürütülmesi gerektiği belirtildi.

Trafik ve idari para cezaları ile çeşitli harç ve kamu yükümlülüklerinin asgari ücrete endekslenmesinin de alım gücünü azalttığı ifade edilen açıklamada, sosyal koruma işlevi ile ceza ve harçların hesaplanma yönteminin birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, nüfus sayımı yapılması, tüketim sepeti, hayat pahalılığı ve ücret hesaplama yöntemlerinin bağımsız, şeffaf ve denetlenebilir bir veri altyapısıyla yeniden ele alınması da istendi.

GİAD, sürdürülebilir bir ücret politikası için alım gücü, üretim, verimlilik, rekabet gücü ve istihdam üzerindeki etkilerin birlikte değerlendirilmesini; istihdam ve prim destekleri ile kadınlara ve KKTC vatandaşı çalışanlara yönelik teşviklerin korunarak güçlendirilmesini istedi. Açıklamada, ayrıca kamu istihdamı ve harcamalarının da verimlilik esasına göre yeniden yapılandırılması çağrısında bulunuldu.