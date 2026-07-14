Girne-Değirmenlik ana yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne-Değirmenlik ana yolunun 5-6’ncı kilometreleri arasında dün sabah 04.30’da Çetin Yaramış (E-20) yönetimindeki HS 054 plakalı araçla Değirmenlik’e doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Yolun solundan dışarıya çıkan araç kayalara çarpıp, takla atarak tekerlekleri üzerinde durdu.

Kaza sonucunda, sürücü ve araçta yolcu olan Samet Çelik (E-19) ile Furkan Uzun (E-20) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan Çetin Yaramış ile Furkan Uzun yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınırken, Samet Çelik taburcu oldu.

Polis soruşturması devam ediyor.