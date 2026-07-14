Halkın Partisi (HP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi ve Sağlık Komitesi Başkanı Teksen Köroğlu, Tarım Bakanlığı’nın biyosidal ürünlerin ruhsatlandırılmasında Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA) standartlarından vazgeçme hazırlığında olduğunu ve konunun önemsizleştirmeye çalışıldığını savundu.

Yaptığı yazılı açıklamada, biyosidal ürünlerin okullarda, hastanelerde, otellerde ve evlerde her gün solunan dezenfektan ve haşere ilaçları olduğunu belirten Köroğlu, "Hal Yasası'nı uygulayamayan, laboratuvar açamayan bu anlayış halkı kanser ediyor. Suçlarına ortak olmayacağız" dedi.

Bakanlığın ısrarlı sorular karşısında "Başını kuma gömdüğünü" ileri süren Köroğlu, konunun örtbas edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Bilimsel güvence sisteminin zayıflatılmasının KKTC'yi merdiven altı ve kalitesiz kimyasalların hedefi haline getireceğini savunan Köroğlu, bakanlığa kimyasalların denetim ve analiz süreçlerinin nasıl işleyeceğine dair sorular yöneltti.

Biyosidal krizinin, ülkedeki genel yönetim zafiyetinin sadece bir parçası olduğu görüşünü dile getiren Köroğlu, “Verdiğimiz mücadelenin, hiçbir firmanın ya da ticari odağın çıkarlarıyla ilgisi bulunmuyor. Bilimsel güvence sistemleri halkın canını korumak için vardır.” ifadelerini kullandı.

(DER/TUĞ)