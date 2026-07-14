Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından dün S.Ç.’nin (E-30) evinde yapılan aramada yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sahtekârlıkla 4 bin Euro temin eden şahıs tutuklandı

Girne’de 01- 03 Temmuz tarihleri arasında, yurt dışında yaşayan iki ayrı şahsa çalışma izni çıkaracağı yönünde yalan beyanda bulunarak sahtekârlıkla 4 bin euro para temin ettiği tespit edilen İ.U. (E-46) tutuklandı.

-İkamet izinsiz 6 kişi tutuklandı

Öte yandan polisin dün ülke genelindeki denetim ve kontrollerinde ikamet izinsiz 6 kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.