Genel Tarım Sigortası Fonu, düşük zararlarının ödendiğini açıkladı.

Fondan yapılan yazılı açıklamada, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Ocak ve Şubat 2024 aylarına ait Büyükbaş hayvan düşük zararı olan toplam 237 üreticiye 1 milyon 566 bin 600 TL tazminat ödendiği kaydedildi.

Açıklamada, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı hesap numarası vermeyen üreticilere ise tazminat çeklerinin kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonundan alabilecekleri belirtildi.