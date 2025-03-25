Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmalarla sürüyor.

-Toros

CTP Milletvekili Fikri Toros, “Cenevre görüşmeleri ve sonuçları” konulu konuşma yaptı.

Cenevre’ye giderken kapsamlı çözüm müzakerelerine dair bir ilerleme beklentilerinin olmadığını belirten Toros, diyalog sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik bir beklentileri olduğunu ve beklentilerine yakın bir sonuç çıktığını söyledi.

Cenevre görüşmelerini değerlendiren Toros, BM Genel Sekreterinin yeni bir kişisel temsilci atayacak olmasının ve sonraki toplantı tarihinin belirlenmesinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs soruna taraf olan her toplumun, her ülkenin bir mağduriyet yaşadığını kaydeden Toros, en büyük zararı ise Kıbrıs Türk halkının gördüğünü dile getirdi.

Kıbrıslı Türklerin “Bir savaş suçlusu muamelesi görmesinin” kabul edilebilir olmadığını anlatan Toros, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının ortak yurdunun ortakların sadece biri tarafından temsil edildiğini belirtti.

Türkiye ve Yunanistan’ın üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiğini belirten Toros, Kıbrıslı liderlerin de geçmişte söylenenleri geçmişte bırakmaları ve yarına odaklanmaları gerektiğini söyledi.

2 Nisan’la ilgili beklentisinin yeni geçiş noktalarıyla ilgili karar alınması olduğunu belirten Toros, güneş enerjisi santrali konusunun da güven artırıcı önlem paketinde en fazla önem atfettiği madde olduğunu dile getirdi.

-Uluçay

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, ekonomi ve siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Türkiye’deki gelişmeleri yakinen takip ettiğini söyleyen Uluçay, Türkiye’deki olumsuz gelişmelerin KKTC’yi çok yakından etkilediğini belirtti.

“T.C. büyük bir ülkedir, potansiyelini hem bölgenin hem de Türkiye Cumhuriyeti halkı adına daha iyi kullanabilmesi için demokratikleşmenin yaygınlaşması önemli” diye konuşan Uluçay, Türkiye ekonomisinin yaşananlardan etkilendiğini kaydetti.

Bu yaşananların KKTC’ye de yansıyacağını dile getiren Uluçay, hem TL kullanımı hem de Türkiye ile olan ilişkiler nedeniyle gelişmelerin ülkeye doğrudan yansıyacağını söyledi.

Cenevre Zirvesi’ni de değerlendiren, Türkiye ve Yunanistan’ın zirveyi yönlendirdiğini anlatan Uluçay, liderlerin zirvede öngörülen adımları hiç beklemeden atması gerektiğini dile getirdi.

"Türkiye’de meydana gelen beklenmedik gelişmeler özel sektörün çok dikkatli olmasını gerektirir" diyen Uluçay, şirketlerin yatırımlarını finanse etmesi ve kredi kullanması açısından zor bir dönemde olunduğunu kaydetti.

Uluçay, borçlanmadan kaçınılması gereken bir noktada olunduğunu belirtti, öngörülebilirliğin azaldığını anlattı.