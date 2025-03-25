CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa ve Girne ilçelerinin ortak organizasyonuyla düzenlenen ikinci tanıtım toplantısında konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, “Hep birlikte kazanacağız, hep birlikte yöneteceğiz. Bu halk, güzel günler görecek.” dedi.

Başkanlık için CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın tek aday olduğu kurultayda 75 kişilik CTP Parti Meclisi için 128 kişi aday oldu. Aday tanıtımının bu akşam Mağusa’da son bulacağı belirtildi.

-Erhürman: “Buradan sorun değil, çözüm çıkacak”

Tufan Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, önümüzdeki süreçte ülke açısından son derece önemli iki seçim yapılacağını belirtti. Söz konusu seçimlerin ne kadar kritik olduğunun herkes tarafından bilindiğine vurgu yapan Erhürman, “Tüm CTP’liler ve bu ülkeye gönül verenler, bu seçimlerin ne kadar kritik olduğunu, nasıl bir dönüm noktası teşkil ettiğini çok iyi biliyor.” dedi.

İnsanların büyük sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu işaret eden Erhürman, “Sağlıkta, ekonomide, eğitimde ciddi problemler var. Üstelik bu sorunlarla mücadele eden insanlarımız, cepheleştirme politikalarıyla da karşı karşıya bırakılıyor.” diye konuştu.

CTP’nin ülkeyi tüm kesimlerle birlikte yöneteceğine işaret eden Erhürman, “Buradan sorun değil, çözüm çıkacak. Buradan bölünme değil, birleştirme; ayrıştırma değil, kucaklama çıkacak.” ifadelerini kullandı.

“Yüzünü geçmişe çevirenler değil, gözünü geleceğe dikenler kazanacak. Soğukkanlı, dikkatli ve sabırlı olacağız. Önümüzdeki iki seçimi de biz değil, halkımız kazanacak. Gerek cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse erken genel seçimde kazanan biz değil, hep birlikte bu ülke olacak” diyen Erhürman, kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.