Gençlik Merkezi Birliği, 450'nin üzerinde katılımcının sahne aldığı Saraybosna Folklor Festivali’nde ülkeyi temsil etti.

Gençlik Merkezi Birliği’nin açıklamasına göre, ilk kez 2022 yılında düzenlenen festival, bu yıl 18-21 Temmuz tarihleri arasında yapıldı.

Kültür ve Sanat Topluluğu Lola tarafından düzenlenen ve üç gün boyunca şehrin üç farklı noktasında yer alan Festivalde, Gençlik Merkezi Birliği ekibi, eğitmenleri Çisem Yetkiner, Direnç Özkan ve Vecihe Müderris önderliğinde gösteriler sundu.

Ekip, Festival kapsamında Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karić, Saraybosna Kantonu Bilim, Yükseköğretim ve Gençlik Bakanı Bakan Adna Mesihoviç, Novo Saraybosna Belediyesi Belediye Eğitim, Kültür ve Spordan Sorumlu Amiri Emina Rovcanin’e ziyaretlerde de bulundu.

Festivalde, "Bayan ve Bay Festival” sosyal medya beğeni yarışması da yapıldı. Yarışmaya, Gençlik Merkezi Birliği ekibinden kadın kategorisine Önel Koruşan, erkek kategorisine ise Poyraz Ceylan katılırken, Poyraz Ceylan erkeklerde en yüksek beğeniyi toplayarak “Bay Festival” ünvanına layık görüldü.