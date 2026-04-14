Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından “Geleceğin Yıldızları Turnuvası” düzenlendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Kumyalı Şehit Süleyman Gül Sahası’nda düzenlenen organizasyona, Karpaz Spor Akademisi, Geçitkale Akademi, 1461 İskele Trabzonspor, Dumlupınar TSK ve Mağusa Türk Gücü takımları katıldı.

2013 ile 2017 yılları arası doğumlu çocukların mücadele ettiği turnuvada toplam 41 karşılaşma oynandı ve turnuva sonunda katılım sağlayan tüm takımlara katılımcı kupaları, çocuklara ise çeşitli hediyeler takdim edildi.

Etkinlik, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi’nin gençliğe ve spora yönelik yatırımlarının bir parçası olarak, bölgede spor kültürünün gelişmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

-Tuğlu

Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın sahadaki mutluluğu ve heyecanı bizlere doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösteriyor. Geleceğimiz olan çocuklarımız için sporun ve sağlıklı gelişimin desteklenmesi en öncelikli hedeflerimizdendir.” dedi.

Tuğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi olarak, çocukların her alanda gelişimini destekleyen projeleri hayata geçirmeye ve bölgeye değer katmaya devam edeceklerini belirtti.