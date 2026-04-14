Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB), yarın sendikaların Başbakanlık önünde düzenleyeceği eyleme katılacağını bildirdi.

Birlik Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, son günlerde dijital ortamda gerek bazı medya kuruluşlarının gerekse gazetecilerin bireysel hesaplarına yönelik engellemeler ile mücadele etmekte kararlı olunduğunun daha önce açıklandığı hatırlatıldı.

-“Basının ve bireylerin ifade özgürlüğünün engellendiği bir ortamda hiç kimse özgür olamaz”

“Basının ve bireylerin ifade özgürlüğünün engellendiği bir ortamda hiç kimse özgür olamaz, hiçbir şey güven içinde yoluna devam edemez.” denilen açıklamada, toplumun her kesiminden yükselen itirazları memnuniyetle karşılamakla birlikte engellenen hesapların içeriği incelendiğinde saldırıların sistemli ve aynı amacı taşıdığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Basının özgür bir şekilde görevini yapmasının önüne engellerin konulması ve halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlanması söz konusuysa Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin buna sonuna kadar karşı çıkacağı vurgulanan açıklamada, bu nedenle sendikaların yarın Başbakanlık önünde yapacağı eylemde Birliğin yerini alacağı belirtildi.