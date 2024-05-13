KKTC’de 6-12 Mayıs tarihlerini kapsayan sürede toplam hasarın 1 milyon 133 bin 950 TL olduğu 21 yangın ve 35 özel servis olayı meydana geldi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta 4’er, Geçitkale’de 3, İskele’de ise 2 yangın yaşandı.

İtfaiye raporunda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; “rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden atılan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşerek otları tutuşturması; araziler içerisine yıldırım düşmesi; söndürülmeden atılan sigara izmariti; elektrik kaynaklık kısa devre; kişi/ler tarafından yakma, çalışır durumdaki jeneratörden sızan yakıtın sıcak egzoz üzerine temas edip alevlenmesi; aracın motor bölümünde oluşan benzin kaçağının sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi; mangaldan çıkan kıvılcımların kuru otlar ile şilteyi tutuşturması ve baca içerisinde biriken yağ tortularının ısınıp alevlenmesi” olarak sıralandı.

Raporda özel servis olayları ise, “otobüsün alt kısmında, aracın kasa bölümünde ve tuvalet kuyusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması; yangına karşı tedbir alınması; yangın eğitimi verilmesi; trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması; özel görev; yol güvenliği sağlanması; ülke genelinde meydana gelen sağanak yağışlar sonucu yol içerisinde, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarında biriken suyun tahliyesi; fırtına sonucu araçların üzerine devrilen ağacın kaldırılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak” yer aldı.