Onarım çalışmaları başladı, su ihtiyacı yerel içme-kullanma suyu kaynaklarından sağlanacak

Geçitköy pompa istasyonunda oluşan arıza nedeniyle bu sabah 8.00 itibarıyla ada geneline su sağlanamıyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne su temin projesi onarım çalışmaları süresince KKTC geneline su verilemeyecek.

Su ihtiyacı, arızanın tamamlanacağı döneme kadar yerel içme-kullanma suyu kaynaklarından sağlanacak.

Açıklamada, halktan suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları istenerek, süreç içinde halka ve belediyelere gerekli bilgilendirin basın yoluyla yapılacağı kaydedildi.