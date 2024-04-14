Akıncılar – Ercan anayolunda meydana gelen trafik kazasında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Şerife Şanlıel isimli vatandaş, uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmasıyla bugün Lefkoşa İtfaiye Şubesi’ne teşekkür ziyareti yaptı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, ziyarette, “Allah sizden razı olsun” diyen ve teşekkür eden Şerife Şanlıel, kaza sonucu her iki ayağında meydana gelen parçalı kırık nedeniyle uzun bir tedavi süreci geçirdi ve süreç sonunda, kaza sonrası yardımına koşan İtfaiyecileri unutmayarak, itfaiyecileri çalışma yerinde ziyaret edip baklava ikram etti. Şanlıel, bu ziyareti sosyal medyasından da paylaşıp, şükran duygularını ifade etti.

30 Aralık 2022'de, Akıncılar-Ercan anayolunda meydana gelen trafik kazasında ciddi şekilde yaralanan ve itfaiye mensuplarının çabalarıyla araçtan çıkarılan Şerife Şanlıel, uzun süre tedavi görmüştü.