Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye yönelik insani yardım koridorunun oluşturulması inisiyatifinin hayata geçirilmesi konusu Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi, Gazze’ye yönelik insani yardım gönderilmesine yönelik çeşitli haberlere ve Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in açıklamasına yer verdi.

Gazete haberinde ayrıca İngiltere, Güney Kıbrıs ve İsrail’in, üç ülkenin istediği gibi işlediği takdirde Gazze’deki Filistin halkına önemli yardım sağlayabilecek gayri resmî ve özel bir üçlü ortaklık kurmaya geldiklerini belirtti.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos dün Fransa ve İngiltere’deki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaparak, bölgedeki gelişmeleri ve Güney Kıbrıs’ın inisiyatifi konusunu ele aldı.

Larnaka’dan hareket eden, insani yardımın yüklendiği İngiliz Kraliyet Donanması'na ait “Lyme Bay” gemisinin bugün Gazze yakınlarında olacağını ve yükü indireceği noktaya ilişkin gelişmeleri bekleyeceğini yazan gazete, ikinci bir uzman grubunun, teknik ve diğer denetimleri yapmak amacıyla dün itibarıyla Güney Kıbrıs’ta da bulunduğunu belirtti.

Gazete haberinde, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen’in bugün Güney Kıbrıs’a ziyaret yapacağını anımsattı.

Habere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile birlikte teknik grupların da katılımıyla bir görüşme yapacak.

-Letimbiotis

Fileleftheros gazetesine göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis dün yaptığı açıklamalar çerçevesinde Gazze’ye yönelik yardım konusundaki soruları da yanıtladı.

Letimbiotis, insani yardım gemisi konusunda açıklanacak bir şey olup olmadığı ve bilgi vermesi şeklindeki soru üzerine, Rum Yönetimi’nin inisiyatifinin yerine getirilmesinin uzun zamandır ülke diplomasisinin merkezinde bulunduğunu kaydetti. Sözcü, yeteri kadar ülkenin gerek insani yardım, gerekse malzeme yardımıyla bu inisiyatife katkı koyma isteğini dile getirdiğini ifade etti.

Letimbiotis ayrıca açıklanacak bir şey olması durumunda bunun en kısa zamanda açıklanacağını belirtti.

Bu inisiyatifin başlayabilmesinin kendi yetkilerinde olmadığını koşulların, buna izin vermesini beklediklerini ifade eden Letimbiotis, amacın, geminin taşıdığı yardımın Gazze’deki sivil halka dağıtılması olduğunu söyledi.

Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı ve Dışişleri Bakanının, Orta Doğu konusunda bölge ülkeleriyle sürekli temas halinde de olduğunu ifade etti.