İsrail ve Hamas'ın bu hafta altı rehinenin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmasının ardından İsrail'in saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen on binlerce Filistinli Gazze'nin kuzeyine dönmek üzere yola koyuldu.

AFP haber ajansına konuşan bir Gazze güvenlik yetkilisine göre, geçiş izni verilmesini takip eden iki saat içinde 200 binden fazla yerinden edilmiş Filistinli yaya olarak Gazze'nin kuzeyine döndü.

Ancak araçla geçişlerde gecikmeler olduğu bildiriliyor.

Haber ajansı ayrıca Gazze hükümetinin "yerinden edilmiş insanların Gazze Şehri'ne ve kuzeye dönüşünü kolaylaştırmak için 5 bin 500'den fazla" kişiyi istihdam ettiğini söylüyor.

Hükümetin tahminlerine göre Gazze Şehri ve kuzeyindeki insanlar yıkılan evlerine dönerken 135 bin çadır ve karavana ihtiyaç olacak.

- İsrailli bir esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu

Gazzelilerin cumartesi günü İsrail'in kontrolündeki Netzarim Koridoru'ndan kuzeye dönmelerine izin verilmesi gerekiyordu. Ancak Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ikinci turunda "Arbel Yehud" isimli esirin serbest bırakılmaması krize neden olmuştu.

Esir takasının ikinci turu kapsamında Hamas'ın İsrailli 4 esiri teslim etmesine rağmen İsrail, Arbel Yehud'un serbest bırakılmamasını bahane ederek varılan ateşkes ve esir takası anlaşması hükümlerinin aksine Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

İsrailli esir Yehud'un cumartesi günü yapılacak üçüncü turdan önce serbest bırakılması için müzakerelerin sürdüğü bildirilmişti.

Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takasının ikinci turunda yaşanan krizin çözüldüğünü açıklamıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, X hesabından yaptığı paylaşımda, iki taraf arasında mutabakata varıldığını bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise perşembe günü Yehud, Agam Berger ve bir İsrailli esirin daha serbest bırakılacağı yeni bir esir takası turu gerçekleştirileceği ve bu esir takası turunda ve ardından anlaşmaya uygun olarak cumartesi günü 3 İsrailli esirin daha serbest kalacağı aktarılmıştı.

Bu mutabakatın bir parçası olarak Gazze Şeridi sakinlerinin güneyden kuzeye geçişine izin verileceği kaydedilmişti.