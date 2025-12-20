Gaziveren’de evlerinde uyuşturucu bulunan beş kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam J.N.(E-35), P.T.(E-24), K.M.(E-26), P.S.(E-30) ve D.B.B.’nin (E-30) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, bir öğütücü ve içinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan muhaceret kontrolünde, bahse konu şahısların ülkede ikamet izinsiz bulundukları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.