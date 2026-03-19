Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, belediye personeli ve halka bayramlaştı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Uluçay, Gazimağusa Belediyesi personeliyle Gazimağusa halkının Ramazan Bayramı’nın sağlık, huzur ve esenlik içinde geçmesi temenni etti.

Perşembe Pazarı’nı da ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Uluçay'a bazı belediye meclis üyeleri eşlik etti. Süleyman Uluçay, pazar yerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ve bazı milletvekilleriyle de bir araya geldi.