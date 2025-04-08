Gazimağusa Serbest Liman’da yasadışı güvercin ithalatı yaptığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün 13.15'te Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri ile Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.D.’nin (E-47), kullanımındaki tır araç ile KKTC’ye yasadışı yollardan ithal ettiği 20 adet güvercini, H.İ.K.’ye (E-41) verdiği tespit edildi.

Açıklamada, iki şahsın suçüstü yakalanarak tutuklandığı, güvercinlerin emare olarak alındığı ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.