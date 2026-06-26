25.06.2026 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından A.G.(E-40)’nin kalmakta olduğu ikametgahta tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 30 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi, ayrıca, 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.