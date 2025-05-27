Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, U.Ö’nün (E-36) tasarrufunda içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile aynı maddeyi içerdiği düşünülen üç kağıt bulundu. İ.G.’nin (E-38) üzerinde ise yine sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan bir kağıt tespit edildi.

Uyuşturucu maddeler emare olarak alınırken, her iki şahıs da tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.