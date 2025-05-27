Gazimağusa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

“Deniz motorcusu-makinisti” kursu düzenleniyor... Başvurular yarın başlıyor “Deniz motorcusu-makinisti” kursu düzenleniyor... Başvurular yarın başlıyor

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonda, U.Ö’nün (E-36) tasarrufunda içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara ile aynı maddeyi içerdiği düşünülen üç kağıt bulundu. İ.G.’nin (E-38) üzerinde ise yine sentetik cannabinoid içerdiğine inanılan bir kağıt tespit edildi.

Uyuşturucu maddeler emare olarak alınırken, her iki şahıs da tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.