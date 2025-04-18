GAZİMAĞUSA'DA ŞEHRİN GÖBEĞİNDE FARALER VE YILANLARA YUVA OLDU

Vatandaş belediye ve Kaymakamlığa bildirdi verilen cevap özel mülk müdahale edemeyiz

Ergün Yahat

Gazimağusa'da Dumlupınar bölgesinde Adem Yavuz sokakta bulunan yıllar önce terkedilen veraneye dönen binada ağaçlarında büyümesi ile birlikte fareler ve yılanların üreme yerine gelmesi mahallelinin tepkilerine yol açıyor Aysel Çağlar isimli ebe hemşire buranın temizlenmesi için arkadaşlar ile belediyeye ve Kaymakamlığa bildiri yaptık bizlere verilen cevap mal sahibi meydanda yok özel mülk temizleyemeyiz peki şimdi ne olacak yılanlar ve fareler burdan bizim bahcelerimize giriyor çocuklarımız bahçeye çıkmaktan korkuyorlar çareyi kim bulacak diye dert yandılar..