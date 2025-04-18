Kıb-Tek, Dikmen Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelere bugün 6 saat elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Boğazköy Köy İçi Bölgesi, Lefkoşa – Girne Anayolu Boğaz Kavşağı Bölgesi, Hediyem Su Bölgesi, St. Hilarion Bölgesi, G.K.K. Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Dikmen Su Kuyuları Bölgesi, Yukarı Dikmen Ağıllar, Dikmen Kırıkkale Asker, Dikmen Köy İçi, Dikmen Cemsa Evleri, Dikmen Kırsal Kesim Arsaları Bölgesi, Taşkent, Güngör ve Güngör Taşocakları Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacak.