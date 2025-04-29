Gazimağusa’da faaliyet gösteren Önder AVM adlı iş yerinde bugün sabah saatlerinde yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş yerinde saat 07.15 sıralarında, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gazimağusa Belediyesi ve özel işletmelere ait su tankerleri ile müdahale ediliyor.

Kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.