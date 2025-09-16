Rum basını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından bugün kabul edilecek BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in temaslarının BM Genel Kurulu çerçevesinde 27 Eylül’de New York’ta gerçekleşecek üçlü görüşme öncesinde keşif niteliğinde olduğunu yazdı.

Fileleftheros Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta gerçekleşecek ortak görüşmesinin ön hazırlıkları için geçen perşembe günü adaya gelen Holguin’in cuma günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüştüğünü hatırlattı.

Haberde Holguin’in yarın Rum Müzakereci Menelaos Menelau ve sonraki gün de Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar ile bir araya geleceği de hatırlatıldı. Haberde yarın akşam yeni kurulan iki toplumlu Gençlik Komitesi ile görüşecek Holguin’in hafta içinde de KKTC’de ve Güney Kıbrıs’taki iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi aracılığıyla restorasyon çalışmaları süren mezarlıkları ziyaret edeceği kaydedildi.

Haravgi ise Kıbrıs sorununun, KKTC Cumhurbaşkanı seçimi arifesinde “solunum cihazında bulunduğunu” öne sürerek New York’taki üçlü görüşmeden beklentilerin düşük olduğunu yazdı.