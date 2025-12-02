Gazimağusa’da dün bir makinist garajında çıkan yangında iki kişi yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, makinist garajında tamir edilen bir aracın benzin pompası değiştirildiği sırada, muhtemelen çekilen harici elektrik hattında oluşan kıvılcımların sızan benzine temas edip alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç zarar gördü.

Yangın sırasında yaralanan iki garaj çalışanı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor.