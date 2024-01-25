GAZİMAĞUSA’DA KUYU ÇÖKÜNCE VİDANJÖR İÇİNE DÜŞTÜ

Florida Temsilciler Meclisi, 16 Yaşın Altındakilere Sosyal Medyayı Yasaklayan Tasarıyı Onayladı Florida Temsilciler Meclisi, 16 Yaşın Altındakilere Sosyal Medyayı Yasaklayan Tasarıyı Onayladı

Ergün Yahat

Gazimağusa'da bu sabah belediyeye ait vidanjör geri geri giderken çöken kuyuya düştü. Vidanjörü kullanan şoför ön cam kırılarak dışarı çıkarılırken kazayı hafif yaralı anlattığı öğrenildi