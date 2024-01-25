GAZİMAĞUSA’DA KUYU ÇÖKÜNCE VİDANJÖR İÇİNE DÜŞTÜ
Ergün Yahat
Gazimağusa'da bu sabah belediyeye ait vidanjör geri geri giderken çöken kuyuya düştü. Vidanjörü kullanan şoför ön cam kırılarak dışarı çıkarılırken kazayı hafif yaralı anlattığı öğrenildi
GAZİMAĞUSA’DA KUYU ÇÖKÜNCE VİDANJÖR İÇİNE DÜŞTÜ
Ergün Yahat
Gazimağusa'da bu sabah belediyeye ait vidanjör geri geri giderken çöken kuyuya düştü. Vidanjörü kullanan şoför ön cam kırılarak dışarı çıkarılırken kazayı hafif yaralı anlattığı öğrenildi
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