Ercan Havalimanı’nın işletmecisi T&T Havalimanı İşletmeciliği, İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında Maliye Bakanlığı hesabına, 393 milyon 259 bin 55 TL’lik 2026 yılının 2. Dönem ciro payını KDV’si ile birlikte yatırdı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, T&T İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Limited Genel Müdür Yardımcısı Dilek Conkbayır, bugün Maliye Bakanlığı’na 2026 yılı 2’nci dönem (Nisan-Mayıs-Haziran) üç aylık KDV dahil ciro payı olarak 393 milyon 259 bin 55 TL ödeme yapıldığını duyurdu.

Conkbayır, bu ödemenin kamu bütçesine doğrudan kaynak aktarımı sağlamasının yanı sıra devletin yatırım, eğitim, sağlık, altyapı ve kamu hizmetleri için kullanabileceği ve mali kapasitenin güçlenmesine katkıda bulacağı inancını belirtti.

-Emrullah Turanlı: “Ercan, ekonomik değer üretmeye devam ediyor”

T&T Havalimanı İşletmeciliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, yapılan ödemenin yalnızca sözleşmesel bir yükümlülüğün yerine getirilmesi olmadığını, aynı zamanda KKTC ekonomisine duyulan güvenin ve uzun vadeli yatırım anlayışının somut göstergesi olduğunu söyledi. Turanlı, Ercan Havalimanı’nın ekonomik değer üretmeye devam ettiğini belirterek, “İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi kapsamında elde ettiğimiz cironun yüzde 56’sını yılda dört dönem halinde düzenli olarak KKTC Maliyesine aktarıyoruz. Bu sistem sayesinde havalimanındaki büyüme doğrudan devlet gelirlerine yansıyor. Yolcu sayısı arttıkça, ekonomik hareketlilik büyüdükçe ve havalimanı geliştikçe kamu maliyesinin elde ettiği gelir de aynı doğrultuda yükseliyor.” dedi.

Turanlı, Ercan Havalimanı’ndan elde edilen ciro payının düzenli olarak Maliye Bakanlığı’na aktarılmasının "kamu gelirlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir kaynak oluşturduğuna" dikkat çekti.

Ercan Havalimanı'nda son dönemde yaşanan yolcu ve uçak trafiği artışının ekonomiye doğrudan yansıdığını söyleyen Turanlı, “Her yeni yolcu ülke ekonomisine yeni bir ekonomik değer kazandırıyor. Turizm gelirleri artıyor, işletmeler daha fazla iş hacmine ulaşıyor, istihdam büyüyor ve bunun doğal sonucu olarak devletin vergi gelirleri ile ciro payı gelirleri de yükseliyor. Ercan Havalimanı büyüdükçe yalnızca T&T değil, KKTC ekonomisi de kazanıyor.” dedi.