Lefkoşa Sanayi Bölgesinde arazide çıkan yangında sano balyalar yandı.

Polis Basında Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre saat 15.20 raddelerinde, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde Şahıs Fırını yakınlarındaki bir arazide henüz tespit edilemeyen sebepten meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 40 dönümlük arazideki kuru otlar ile 45 adet sano balya ve bir kargo şirketine ait iki dorsenin naylon brandası yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

-Hamitköy'de yangın...

Öte yandan aynı saatlerde Hamitköy'de Ahmet Sami Topcan Sokak'taki bir apartmanın merdiven boşluğunda çıkan ve nedeni henüz tespit edilemeyen yangın sonucunda ise merdiven altında muhafaza edilen mini fırın ve muhtelif eşyalar tamamen, merdiven boşlukları ise çıkan dumandan islenerek zarar gördü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.