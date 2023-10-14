Gazimağusa'da, iki ayrı yerdeki işyerinin  ön camı kırılarak hasara uğratıldı.

Polisten yapılan konuyla ilgili açıklama şöyle:

"13.10.2023-14.10.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa'da Üç Çakıllar Caddesi üzerinde faaliyet göstermekte olan bir iş yerinim ön camı kimliği meçhul şahıs/lar tarafından henüz tespit edilemeyen sert bir cisim ile kasten ve kanunsuz olarak kırılmak suretiyle hasara uğratılmıştır. 

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Yine aynı tarihlerde,  Gazimağusa 28. Tümen Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir başka iş yerinin  ön camı da kimliği meçhul şahıs/lar tarafından atılan cam bilye ile kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldığı tespit edilmiştir. Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor."