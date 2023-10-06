Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Belediyesi ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası arasında, çıraklık eğitim modelinin Gazimağusa bölgesinde uygulanması ve bölgede bulunan 15-18 yaş grubu öğrencilere daha geniş katılımla kısa sürede iş hayatı ile birlikte imkanlar sunulması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın ve KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç imza koydu.

İmzalanan protokolün amacı, çıraklık eğitim modelini Gazimağusa bölgesinde de uygulamak, böylece o bölgede bulunan 15-18 yaş grubu öğrencilere daha geniş katılımla daha kısa sürede iş hayatı ile birlikte imkanlar sunmak olarak ifade edildi.

Protokol çerçevesinde, Çıraklık Eğitim Merkezi sorumluluğu, biri atanana kadar MTÖD; KTEZO ve Gazimağusa Belediyesi ile iş birliğiyle yürütülecek.

Gazimağusa Belediyesi çıraklık eğitim modelinin uygulanması için Maraş MAGEM binası kullanılacak.

Protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacak ve üç yılın sonunda tarafların karşılıklı talebiyle süresi uzatılabilecek.

Çıraklık Eğitim Merkezi’ne kayıt yaptırmak için 15 yaşını bitirmiş olmak ve 18 yaşından gün almamış olmak, vatandaş olmayanlar için anne/baba, çalışma/oturma izni, ikametgah belgesi, bitirdiği okulun belgesi, 5 fotoğraf gerekiyor.

-112 meslek dalında kayıt yapılabilecek

Merkezde 112 meslek dalında kayıt yaptırılabilecek, çıraklık eğitim süresi 3 yıl olup haftada 4 gün işyerine bir gün çıraklık eğitimine devam edilecek, işyeri tarafından ücret olarak aylık asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret verilecek, eğitimi bitirenler kalfalık sınavına katılabilecek ve belgesini alanlar askerlik sürelerini 3 ay daha kısa yapacak.

-Çavuşoğlu

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu mesleklere çırak yetiştirmek adına uzun zamandır Esnaf ve Zanaatkarlar Odası'yla yürütülen meslek edindirme kursları ve çıraklık uygulamalarında Lefkoşa’dan sonra Mağusa’da da çıraklık eğitim merkezi açma kararı aldıklarını belirtti.

Bunların gecikmiş çalışmalar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ülkede 130 bin sosyal sigortalı çalışanın 65 bininin yabancı iş gücü olduğunu, bunun da ülkenin mesleklerden ne kadar uzaklaşmış olduğunu gösterdiğini söyledi.

Çavuşoğlu, eğitimi yönetmek ve ülkenin tüm ihtiyacını karşılayacak insan gücünü yetiştirmek adına iş birlikleriyle yeni adımlar attıklarını belirtti.

Bugün imzalanan protokolle Çıraklık Eğitim Merkezlerini 2’ye çıkardıklarını, amaçlarının herkesi meslek sahibi yaparak istihdam sağlamak olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bu merkezlerin hizmet vermesini sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, “Ülkenin geleceği meslek edinmededir” diyerek, ülkenin kalkınmasına bu şekilde hizmet etmenin görevleri olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, “Meslek edindirme noktasındaki çalışmalarımız gelişerek, genişleyerek devam edecektir” dedi.