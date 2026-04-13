Gazimağusa’da aralarında önceden bulunan bir sorun nedeniyle E.M (E-30) ve F.M (E-27) bir taraf olup, T.D’yi (E-33) ciddi şekilde darp etti. E.M ve F.M tutuklandı.

Bir işyerinin ön kısmında, 7 Nisan günü saat 16.00 sıralarında yaşanan kavgada T.D'nin yüzüne ve E.M tarafından süpürge sapıyla sırtına vuruldu.

Polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada kişiler tespit edilerek tutuklandı

-Sarhoş olup rahatsızlık yaratan şahıslar tutuklandı

Dün alkollü içki tesiri altında yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren 2 kişi tutuklandı. Gazimağusa’da S.K (K-53) ve Girne’de M.B.Ö (K-26) tutuklandı.

-İzinsiz müzik yayını yapan 2 işletme sahibine yasal işlem…

Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarına yönelik denetimlerde, izni olmadan ses yükseltici alet kullanarak müzik yayını yapıldığı tespit edilen mekânın işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.