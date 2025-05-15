Gazimağusa’da bir kişi rahatsızlık yarattığı ve uygunsuz hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, “Son günlerde, Gazimağusa’da derbeder kadın bir şahsın sokaklarda dolaşması görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan devriye esnasında bahse konu şahıs Antalyalılar Caddesi üzerinde makul mazereti olmaksızın anlaşılmaz şekilde bağırıp çağırarak rahatsızlık çıkarıp ellerini ve kollarını gelişi güzel sağa sola sallamak sureti ile uygunsuz tavır ve hareketler sergilediği tespit edilmiştir” denildi.

Bahse konu şahsın suçüstü hali gereği tutuklandığı kaydedilen açıklamada soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.