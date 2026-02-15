Sürücülerin 120'si süratten, 19'u alkolden ceza aldı

Salı günü elektrik kesintisi yapılacak
Salı günü elektrik kesintisi yapılacak
İçeriği Görüntüle

Polis Trafik Ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 120’si süratten olmak üzere 381 sürücü yazıldı; 45 araç trafikten men edildi, 6 sürücü de tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, 2,406 araç sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde 120 araç sürücüsü süratli araç kullanmak, 19 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürücü sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 11 sürücü sigortasız araç kullanmak, 1 sürücü araç sürerken cep telefonu kullanmak, 66 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 14 sürücü muayenesiz araç kullanmak, 29 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 sürücü trafik ışıklarına uymamak ve 119 sürücü de diğer trafik suçlarından ceza aldı.