Gazimağusa'da sabahın ilk saatlerinde bir apartman dairesinde nedeni henüz tespit edilemeyen bir patlama meydana geldi.

Patlama ve ona bağlı yangın sonrası binadan atlayarak kurtulmaya çalışan bir kişi yaşamını yitirdi.

Patlamanın etkisiyle daire içerisindeki tüm eşyalar yanarken, daireden fırlayan malzemelerden dolayı civarda park halinde bulunan bazı araçlar ile yan apartmanın bazı camları hasar gördü.

Polisin açıklamasına göre saat 01.30 sıralarında, Gazimağusa Sakarya Bölgesinde, Zafer Muharrem Sokak üzerinde bulunan Terrace Apartmanı sekizinci kat 89 numaralı dairede henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı önce patlama, ardından da yangın meydana geldi.

Yangın sırasında, dairede kalan Şeref Uygun (E-33), yangından dolayı sekizinci kattan aşağıya atlayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından bina tahliye edildi

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.