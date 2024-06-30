Gazimağusa’da alkollü sürücünün karıştığı kazada park halindeki araçlar hasar gördü, yaralanan olmadı. Alkollü sürücünün yönetimindeki otomobil, ilk önce çöp bidonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, toprak alanda park halinde bulunan bir araca çarpıp havalandı ve yine park halinde bulunan diğer araçlara ve ağaca çarpıp düştü.

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Alperen Yaşar (E-27) 211 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HR 078 plakalı araç ile Anıt çembere doğru seyrettiği sırada Ercantan Apartmanı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve yol kenarındaki plastik çöp bidonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan çöp bidonu, toprak alan içerisinde park halinde bulunan HS 834 plakalı aracın sol yan kısmına çarptı.

Çarpmadan sonra kontrolsüzce ileriye doğru savrulan HR 078 plakalı araç ise, toprak alan içerisinde park halindeki HC 914 plakalı araca çarptıktan sonra havalanarak, yine park halinde bulunan KF 044 ile HZ 072 plakalı araçlara ve palmiye ağacına çarpıp düştü.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HR 078 plakalı araç sürücüsü Alperen Yaşar tutuklandı.